Мозырский живодер мог убивать котов… ради денег. Следователи продолжают получать видео с мучениями животных

28-летнего молодого человека, получившего в последние дни известность, как «мозырский живодер», сейчас ищут по всей стране.

История остается до конца не ясной и обрастает все новыми подробностями. Как рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова «СБ. Беларусь сегодня», следствие до сих пор продолжает получать все новые записи со свидетельствами жестокого обращения с животными со стороны подозреваемого.

Много информации следователи получают от российских зоозащитников, которые, в частности, сообщили, что котов для своих опытов живодер находил в интернете, где их предлагали отдать «в хорошие руки». Позднее он топил, поджигал и иными способами убивал животных, снимая весь процесс на видеокамеру.

Любопытно, что, по одной из версий, совершать свои зверства молодой человек мог ради наживы. В Интернете существуют сайты, содержащие так называемый «шок-контент». Размещение подобного видео на них может приносить прибыль. Однако на сегодняшний день это — лишь одна из версий. Точные мотивы жестокого поведения мозырянина, по всей видимости, прояснятся после того, как он будет пойман.