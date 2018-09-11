Мозырянка хотела отремонтировать кровлю в своем доме, а в итоге лишилась крыши над головой — видеофакт

  • 11 сентября 2018, 11:06
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8 сентября в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании одного из домов по улице Интернациональная.

К моменту прибытия спасателей к месту вызова, из-под кровли строения шел густой дым. Хозяйка дома, пенсионерка 1929 года рождения, в это время находилась на улице. Одна из версий причины пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ.


tkm.by
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Места: Мозырь (2035)

Метки: Происшествия (12867)

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