В опубликованных Следственным комитетом снимках обвиняемого в жестоком обращении с животными источник «Белсата» распознал коллегу из параллельного класса школы.

В рамках расследования уголовного дела о жестоком обращении с животными мозырский районный отдел Следственного комитета объявил в розыск жителя Мозыря — и опубликовал его фотографии на официальной странице учреждения.

Источник «Белсата» распознал на снимках бывшего школьного коллегу из Мозырской гимназии имени Янки Купалы. По словам источника, в школе парень был интровертом, у которого не было друзей.

«Над ним издевались другие ученики», — сказал наш собеседник.

В августе российские хакеры собрали информацию о жителе Мозыря, который заливает животных кипятком, сжигает и разделывает — и снимает это на видео. Хакеры взломали переписку мужчины с российскими садистами, в которой он признавался, что убил десяток котят, и хвастался, что их ему отдают по объявлениям «в хорошие руки». Перед тем, как забрать животных, он просил обработать их от глистов и блох.

Хакеры сообщили информацию защитникам животных, а те — мозырской милиции.

В рамках проверки следователи вышли на жителя Мозыря 1990 года рождения. Следственный комитет подчеркивает, что мужчина не работает.

Установить личность садиста удалось благодаря жительнице Мозыря, которая отдала ему по объявлению котенка, а после встретила в интернете снимок того, что от этого котенка осталось.

На основании собранных по делу доказательств следователи постановили привлечь жителя Мозыря в качестве обвиняемого. Его объявили в розыск.