Живодер из Мозыря, мучивший котов до смерти, объявлен в розыск

Предполагаемый живодер из Мозыря объявлен в розыск, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Обвиняемым по делу признан неработающий местный житель 1990 года рождения. На сайте Следственного комитета в четверг разместили его фото.

«В ходе проведения следственных действий получены сведения, указывающие на причастность к совершению данного преступления неработающего жителя Мозыря. Мужчина объявлен в розыск», — сказала Мария Кривоногова.

В одной из групп в соцсетях появилась своеобразная ориентировка на живодера — выложившие ее в сеть уверяют, что ранее молодой человек был судим за поджоги храмов, а также рассказали о его принадлежности к секте сатанистов.

Молодого человека обвиняют в жестоком обращении с животными. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 Уголовного кодекса Беларуси.

По некоторым данным, мужчина брал животных по объявлениям у местных жителей — в добрые руки. Потом их сжигал, распинал на крестах, топтал. Зверства записывал на видео и размещал ролики в интернете.

СК просит граждан сообщить информацию о местонахождении обвиняемого в Мозырский РОСК лично или по телефонам: (80236) 21-47-16, (8029) 836-04-98.