За титул «Автосеньорита-2018» в Гомельской области поборются девять девушек

Областной этап конкурса «Автосеньорита-2018» пройдет на базе районной организационной структуры ДОСААФ в Мозыре 7 сентября, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Конкурс соберет девять автоледи в возрасте до 31 года из разных районов Гомельской области. Обязательное условие для участия в состязании — наличие водительского удостоверения и автомобиля, прошедшего государственный техосмотр.

Девушек ждут шесть испытаний. Участницы в оригинальной форме должны представить себя и свой автомобиль в творческой визитке «Мой ласковый железный зверь». Затем конкурсанткам предстоит справиться с вопросами на знание Правил дорожного движения, а также чисто выполнить элементы вождения (диагональная парковка, тоннель, эстакада). Заботливым мамам будет посвящен конкурс на установку в машине детского автокресла. Вкус и творческий подход участницы продемонстрируют при декорировании своего транспорта. Организаторы подготовили для девушек и сложное техническое испытание — викторину по устройству автомобиля «Техно-Ас».

По итогам конкурса каждой финалистке будут присвоены тематические звания: «АвтоИнтеллект», «АвтоПрофи», «АвтоМама», «АвтоОчарование», «АвтоКреатив» и др., а также вручены дипломы и ценные призы. Победительница представит Гомельскую область на республиканских соревнованиях.