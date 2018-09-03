В Мозыре нашли живодера, который расчленял котят. Возбуждено уголовное дело

  • 03 сентября 2018, 13:24
  • 2032
  • 0


В отношении жителя Мозыря (Гомельская область), подозреваемого в жестоком обращении с животными, возбуждено дело по части 1 статьи 339/1 Уголовного кодекса. На след живодера напали российские зоозащитники.

Как сообщил на прошлой неделе телеканал «Мозырь», российские волонтеры собрали доказательную базу и передали белорусским защитникам животных, чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Среди материалов многочисленные видео, на которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.

Жители Мозыря давали объявления о том, что отдадут котят в добрые руки. Мужчина забирал котят, а затем издевался над ними. «Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям „в добрые руки“ котят», — передавал телеканал «Мозырь».

Мозырская защитница животных обратилась в милицию, имея на руках видеодоказательства против живодера.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудниками милиции был установлен ранее судимый 27-летний житель райцентра. В настоящий момент он обоснованно подозревается в жестоком обращении с животным.

По статье 339/1 Уголовного кодекса ему грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до года, или арестом, пишет БелаПАН.


Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (2027)

Метки: Криминал (10494), Область (5892)

Читайте также

Мозырский живодер поджигал котят, расчленял и заливал кипятком. Зоозащитники написали заявление в милицию

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое