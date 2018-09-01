В Мозыре 54-летний мужчина ударил ножом в живот свою супругу в день ее юбилея

  • 01 сентября 2018, 14:20
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Неприятный сюрприз на юбилей. В свое 55-летие мозырянка получила удар ножом в живот. Причем, от своего супруга.

Семейная пара и приглашенные гости отмечали юбилей в лесопарке «Молодежный». В завершении пикника гости разошлись, супруги остались наедине. На почве ревности возник конфликт. Мужчина схватился за нож. После нанесения удара, сам же побежал в больницу, благо она расположена рядом, и рассказал о случившемся. Правда, утверждал, что поножовщину устроил не он, а посторонний.

После сообщения вернулся назад к раненой и истекающей кровью супруге. В лесопарке он был и задержан. Имениннице, можно сказать, повезло, в результате удара не был задет ни один жизненно важный орган. Возбуждено уголовное дело.


ТКМ
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Места: Мозырь (2026)

Метки: Криминал (10485)

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