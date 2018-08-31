Мозырский живодер поджигал котят, расчленял и заливал кипятком. Зоозащитники написали заявление в милицию

Российские зоозащитники уже несколько лет ведут борьбу с живодерами, которые изощренными способами издеваются над животными, снимают пытки и мучительные смерти на видео и выкладывают эти ролики в интернет. Результаты очередного расследования повергли в шок, поиски садиста привели в Мозырь.

Российские волонтеры с помощью хакеров собрали доказательную базу и передали местным защитникам животных, чтобы они поделились информацией с правоохранительными органами.

В Мозыре живет живодер. Местные зоозащитники были шокированы новостью, которую узнали от российских коллег. Причем, это не слух, а результаты полномасштабного расследования, в котором участвовали хакеры. Многочисленные видео, в которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют. Их невозможно смотреть и нельзя показывать. А ролики ходят по Интернету. Поиски одного из авторов привели в Мозырь. Собрана внушительная доказательная база. Взломаны страницы в соцсетях, есть скриншоты переписки.

У Елены окотилась кошка. Котят пристраивала по объявлению. Одним из желающих забрать был молодой человек. Спустя время девушка увидела с соцсетях ролик, в котором ее котенок был зверски распят. Елена не единственная, кто узнал на жестоких видео своих подопечных. Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Еще и хвастается, что так спокойно отдают ему по объявлениям «в добрые руки» котят. Причем, перед тем как забрать малышей, он просит обработать их от глистов и блох.

На данный момент материалы независимого российского расследования переданы в мозырские правоохранительные органы. Милиционеры проводят свою проверку. В России уже прошли суды над живодерами, которые брали по объявлениям или находили животных, а после зверски с ними расправлялись, снимали на видео и выкладывали ролики. Фигуранты получили реальные сроки. Чем закончится мозырский прецедент, покажет время.