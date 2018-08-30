«Как станцевать блоху». Уроженка Мозыря, ставшая народной артисткой России, рассказала обо всех секретах своей профессии

Народная артистка России Ирина Мазуркевич, ведущая актриса Санкт-Петербургского театра Комедии имени Н.П. Акимова, отмечает юбилей. Актриса рассказала «СОЮЗу», как живет сегодня.

О театре

— В этом году еще одна круглая дата — 30 лет назад я поступила в труппу Театра Комедии. Здесь я стала и «заслуженной», и «народной». Мы с мужем Анатолием Равиковичем перешли сюда из Театра имени Ленсовета в 1988 году.

У меня сегодня прекрасный репертуар: «Средство Макропулоса», «Хочу сниматься в кино», «Виндзорские проказницы», «Визит дамы», «Относительные ценности», «Бешеные деньги». Шесть названий — это много. Мне везет с ролями. Они объемные, и их интересно играть, проживать. Сейчас репетируем пьесу Шукшина «Энергичные люди», у меня роль Веры Сергеевны Кузькиной, ставит режиссер Сергей Федотов, руководитель Пермского театра «У Моста». Приятно, что с возрастом ролей не становится меньше, а наоборот. Об этом можно только мечтать.

Еще есть четыре антрепризы, там тоже хороший материал: «Уикенд по-французски», «Анатомия любви», «Я — гений» (играю жену Сальвадора Дали). Драматические и комедийные роли. И даже мюзикл «Безымянная звезда», роль мадемуазель Куку.

О кино

— Моя первая роль — Таня Малышева в фильме «Чудо с косичками». Снял его в 1974 году на «Мосфильме» режиссер Виктор Титов. В основе — реальные факты биографии знаменитой советской гимнастки Ольги Корбут. Мне было всего 16 лет, я училась в Горьковском театральном училище. Меня все время спрашивают, трудно ли мне было сниматься, сама ли я выполняла упражнения на брусьях, прыжки. Не трудно, выполняла сама. Я восемь лет занималась художественной гимнастикой.

Фото из «Чуда...» было в картотеке «Мосфильма», его увидел режиссер Александр Митта, так я попала в его картину «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Дальше были «Открытая книга», «Трое в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре замолвите слово»... Замечательно было работать с Титовым («Чудо с косичками», «Жизнь Клима Самгина», «Васька»), с Дмитрием Астраханом («Ты у меня одна», «Все будет хорошо!»). Наслаждение сниматься у таких режиссеров, как Юрий Грымов (я сыграла в его фильме «Коллекционер» и недавно — в «Трех сестрах»).

За 45 лет я сыграла немного. Но почти все фильмы на слуху, их часто показывают по ТВ.

Мне периодически звонят, предлагают роли, отказываюсь спокойно, если неинтересный сценарий, люди к этому с пониманием относятся. Жду хороший материал.

Мы, женщины шестидесяти лет, еще можем любить, испытывать те же чувства, что в молодости. Я хорошо это знаю.

О любви

— Анатолий Равикович был известным в Ленинграде артистом, работал в Театре имени Ленсовета, руководил которым Игорь Владимиров. Я начинала после училища с массовки.

Мы с Ларисой Луппиан (женой Михаила Боярского) по очереди танцевали блоху и изображали народ. Потом я играла Малыша в легендарном спектакле «Малыш и Карлсон» (сменив в этой роли Алису Фрейндлих), а Карлсона играл Равикович.

Анатолий Юрьевич был старше меня на два десятка лет. Несмотря на разницу в возрасте, наш брак продлился 32 года, пока Равик (я не называла мужа Толя) не ушел из жизни в 2012 году. У нас дочь Лиза. И двое внуков — Матвей и Ева. Чудесные, потрясающие! Внуки — мое счастье, огромная радость. Они растут, развиваются. Хотя мы редко видимся — контакт не прерывается. Недавно были у меня на даче, и Матвей (ему 8 лет) спросил: «Бабуля, а когда я вырасту, ты еще не умрешь?» «Надеюсь, что нет, Матвеюшка». — «Я буду много зарабатывать и подарю тебе хорошую машину». Так что у меня теперь есть смысл дожить до этого события. (Машина у меня есть, но что важно — внук сам заработает и подарит бабушке!) Еве 6 лет, она, по-моему, станет артисткой, похоже, что у нее есть дар.

Мы, женщины 60 лет, еще можем любить, испытывать те же чувства, что в молодости. Я хорошо это знаю. Чувствую внимание мужчин, довольно настойчивое, если не сказать навязчивое, и вижу, как у них горят глаза. У меня сегодня тоже есть личная жизнь. Я встретила человека, с которым мне интересно, я вполне счастлива.

О Беларуси

— Раньше, когда в паспорте указывали национальность, у родителей и у меня было написано: «белорус», «белоруска». Я родилась в маленьком городе Мозыре Гомельской области. Там окончила восемь классов. В 15 лет уехала из дома в Горький — за компанию с подружками поступать в театральное училище. Началась самостоятельная жизнь. В тот же год родители переехали в Минск. Сейчас там живут моя мама и два брата со своими семьями. Мы с мамой родились в один день, и у нее тоже нынче юбилей. Мы всегда на связи — телефон, скайп, часто езжу к маме.

Самые лучшие подруги — мозырские, из детства, близкие люди, с которыми общаешься буквально каждый день. Благодаря соцсетям сегодня это просто. Все разъехались кто куда.

Недавно была с антрепризным спектаклем в Витебске. И снова поразилась — какой замечательный город! В Беларуси, конечно, надо жить. Особенно людям в возрасте. Там другой ритм жизни. Спокойно, люди приветливые — на улицах, в транспорте, продавцы в магазинах. Чисто и вкусно — это уже общеизвестно, когда говорят про Беларусь.

Люблю я мою родину!