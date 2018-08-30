В Мозыре парень обокрал парикмахерскую. Его ищет милиция

  • 30 августа 2018, 09:18
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Неизвестный молодой человек совершил кражу из парикмахерской по ул. Пролетарская.

Приметы подозреваемого: на вид 20-22 года, рост около 180 см, волосы темные средней длины, телосложение среднее. Был одет в светлую майку, шорты цвета «хаки», светлые кроссовки. При себе имел рюкзак c логотипом и надписью "Adidas".Лицам, которым, что-либо известно о личности данного гражданина, просим сообщить по телефонам 8-029-832-28-28, 32-20-83 или 102.


ТКМ
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Места: Мозырь (2024)

Метки: Криминал (10473), Область (5884)

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