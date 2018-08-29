Мозырянин проиграл в покер миллион долларов, а после этого выиграл семь миллионов

О 26-летнем уроженце Мозыря Никите Бодяковском мы писали в июле. Тогда белорус внес миллион долларов за участие в турнире в Лас-Вегасе, на котором не выиграл ничего.

После этого Бодяковский успел поучаствовать еще в двух турнирах, которые принесли ему триумфальные результаты. Сначала белорус стал победителем престижного Triton Super High Roller, который проходил в Южной Корее. Там взнос за участие составлял 250 тысяч долларов.

Выигрыш составил 5,2 миллионов долларов. А буквально вчера наш соотечественник стал победителем покерного турнира в Барселоне, который принес ему 1,6 миллиона призовых.

Бодяковский входит в топ-30 лучших игроков мира в покер. А его выигрыши составляют в сумме около 20 миллионов долларов. Свой первый миллион на играх Бодяковский заработал в восемнадцать лет. Ранее он увлекался шахматами.