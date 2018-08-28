В Мозыре под колеса автомобиля угодил 13-летний велосипедист

  • 28 августа 2018, 11:08
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Неделя началась с дорожного происшествия. В понедельник около 8 утра на пересечении улиц Притыцкого и Нефтестроителей под колесами автомобиля оказался юный спортсмен—велосипедист.

13-летнего мальчика спасла экипировка. Пострадавший был доставлен в больницу. У него диагностированы ссадины и ушибы. Велосипед, принадлежащий спортивной школе, восстановлению не подлет. На данный момент госавтоинпекция проводит проверку. Изымаются записи с камер наблюдения близлежащих магазинов и с видеорегистраторов автомобилей—свидетелей ДТП. Полная картина происшествия будет восстановлена в ближайшее время.


ТКМ
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Места: Мозырь (2021)

Метки: Авто (5706), Происшествия (12743), Область (5874)

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