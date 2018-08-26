В Мозыре разыскивают хулигана, который сломал парню нос в ночном клубе

  • 26 августа 2018, 13:46
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22 июля в районе 4 утра на крыльце ночного клуба «NumberOne» произошла драка, в результате которой неизвестный молодой человек сломал нос мозырянину.

Сейчас его разыскивает милиция.

Если вы узнали этого парня, просьба позвонить по телефону: 8-033-617-34-56.


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Места: Мозырь (2020)

Метки: Общество (31171), Область (5864)

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