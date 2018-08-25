В редакцию «Сильных Новостей» обратились жители нового мозырского микрорайона «Южный», который находится в черте города. Его застройка началась достаточно давно, но с момента появления первого дома, жильцы этого района сталкиваются с проблемами, к решению которых так никто и не приступил. Но если свет и вода уже появились после многочисленных писем в администрацию, то дорог и подъездных путей как не было, так и нет.





Жильцы района уверены, что эти проблемы волнуют только жителей данного района и длятся с 2015 года. По словам владельцев домов в «Южном», они давно закрыли глаза на факты бесконечного воровства и вандализма, большинство пострадавших даже не обращаются в милицию. Но к отсутствию дорог в этом районе не нашлось ни одного равнодушного.





Данное обращение — это выражение общего недовольства жителей микрорайона Южный города Мозырь.

«Да, район не заселен полностью, но люди там уже живут. Заселились бы раньше, будь там коммуникации. Без воды и света особо не построишься. Справедливости ради, скажем, что коммуникации начали появляться после бесчисленных писем в различные инстанции, но только пару месяцев назад. А это очень сильно отразилось на работах по возведению жилья в микрорайоне, он просто ожил. Но с приходом дождей — замер.





"Южный" уже обозвали "маленькой Венецией" нашего города, поскольку кроме как на гондолах и вплавь, перемещаться там сложно. У нас не было стихийного бедствия, были просто дожди, а район стал попросту локализован, отрезан от города. Туда не то, что гражданский транспорт, спецтехника не заедет. По некоторым дорогам УКС запретил двигаться своей технике. На фото видно состояние дорог, а это лишь те дороги, по которым ранее можно было ездить, не говоря о тех улицах, по которым перемещаться было невозможно и до этого.





Обидно, что на просьбы, прошения и почти уговоры, городские власти не спешат реагировать, все отписки шлют, да "завтраками кормят".





Вот скажите, что должно произойти, чтобы хоть какие-то дороги появились? Почему не положить хотя бы центральные улицы, на случай пожара или вызова скорой помощи?





Навряд ли это станет дырой в бюджете, поскольку в соседней Наровчизне главные улицы уложены и понемногу укладывают второстепенные. Это бесчеловечно, бросить людей в чисто поле, без элементарных дорог!»