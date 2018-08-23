В Мозыре мужчина и женщина получили «химию» за избиение милиционера

Вступил в силу приговор суда Мозырского района по делу о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси), сообщает Генпрокуратура.

Обвиняемыми по делу проходили два местных жителя — мужчина и женщина, которые приговорены соответственно к трем годам лишения свободы и четырем годам ограничения свободы без направления в колонию.

Согласно материалам дела, участковый инспектор Мозырского РОВД при выполнении служебных обязанностей прибыл к месту проживания женщины — свидетеля правонарушения. По поручению прокуратуры участковый должен был установить местонахождение женщины и взять обязательство о явке в суд для дачи показаний.

Дверь милиционеру открыл нетрезвый гражданин и отказался позвать разыскиваемую гражданку. А когда в дверном проеме ее заметил участковый и повторил свои требования, пьяный мужчина в ответ нанес ему несколько ударов. Когда милиционер попытался задержать его, женщина заступилась за приятеля и тоже ударила участкового, при этом угрожала ему физической расправой, замахивалась на него ножом.

В ходе расследования инцидента следователь Мозырского районного отдела Следственного комитета Беларуси вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Однако прокурор Мозырского района отменил постановление и возбудил дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси. Предварительное расследование дела проводил Калинковичский районный отдел СК.