36-летний мозырский автостопщик ради селфи проник в воинскую часть, ему грозит штраф

Мужчину могут привлечь к административной ответственности.

Как рассказала заместитель начальника Вилейского РОВД Екатерина Млечко, 36-летний житель Мозыря залез на одну из вышек, расположенных на территории воинской части в деревне Шиловичи, и сделал селфи. Его увидел исполняющий обязанности командира войсковой части и сообщил в дежурную часть РОВД.

На место вызова выехала оперативная группа, правонарушитель был задержан. В ходе допроса «скалолаз» пояснил, что после развода и увольнения с работы он решил автостопом попутешествовать по родной Беларуси, а увидев вышки в Шиловичах, захотел экстрима. Игнорируя таблички предупреждения о том, что проникает на охраняемый объект, он залез на одну из вышек и сделал селфи.

После его задержания снимок был уничтожен. Мозырского экстремала могут привлечь к административной ответственности по ст.23.14 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное проникновение на охраняемые объекты». Санкция — штраф от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.