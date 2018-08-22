36-летний мозырский автостопщик ради селфи проник в воинскую часть, ему грозит штраф

  • 22 августа 2018, 15:36
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Мужчину могут привлечь к административной ответственности.

Как рассказала заместитель начальника Вилейского РОВД Екатерина Млечко, 36-летний житель Мозыря залез на одну из вышек, расположенных на территории воинской части в деревне Шиловичи, и сделал селфи. Его увидел исполняющий обязанности командира войсковой части и сообщил в дежурную часть РОВД. 

На место вызова выехала оперативная группа, правонарушитель был задержан. В ходе допроса «скалолаз» пояснил, что после развода и увольнения с работы он решил автостопом попутешествовать по родной Беларуси, а увидев вышки в Шиловичах, захотел экстрима. Игнорируя таблички предупреждения о том, что проникает на охраняемый объект, он залез на одну из вышек и сделал селфи. 

После его задержания снимок был уничтожен. Мозырского экстремала могут привлечь к административной ответственности по ст.23.14 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное проникновение на охраняемые объекты». Санкция — штраф от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.


Екатерина Юрченко, Полесье своими глазами
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Места: Мозырь (2017)

Метки: Общество (31129), Область (5855)

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