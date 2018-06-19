В Мозыре разыскивают подростков, которые устроили потасовку за магазином

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1383 Гомельские власти пошли на уступки женщинам, которые устроили голодовку, после письма Лукашенко Чиновники отреагировали на протест 33-летней Елены Гринько и 48-летней Оксаны Филиппенко, которые через искусственно созданные коммунальные барьеры две недели держали голодовку. Они написали...

1016 В Гомельской области разыскивают 16-летнего подростка 28 мая пропал 16-летний Богдан. Спустя три недели о его местонахождении по-прежнему ничего не известно.

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443 В США застрелили еще одного рэпера В Питтсбурге (американский штат Пенсильвания) застрелен рэпер Трейвон Смарт, который больше известен под сценическим псевдонимом Jimmy Wopo, информирует ТАСС со ссылкой на CBS....