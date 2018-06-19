В Мозыре разыскивают подростков, которые устроили потасовку за магазином

  • 19 июня 2018, 17:55
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28 мая около 18.30 за магазином «Смак» в Мозыре по улице Мира,9 между тремя парнями и мужчиной произошел конфликт.

В связи с этим устанавливаются личности трех молодых людей, изображенных на видео, а также возможные свидетели произошедшего.

 Контактные телефоны 32-11-79, 8-033-617-34-56


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Места: Мозырь (1987)

Метки: Происшествия (12114), Область (5623)

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