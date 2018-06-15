Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

В Мозыре в течение двух дней нашли «лимонку» и снаряд времен Великой отечественной

  • 15 июня 2018, 09:58
  • 533
  • 1


12 июня в микрорайоне «Заречный» при разборе заброшенного административного здания, принадлежащего Мозырскому порту, была обнаружена ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, в народе — лимонка.

На следующий день на месте большой мозырской стройки, реконструкции здания учебно-производственного комбината под суд, экскаватор откопал артиллерийский 75-миллиметровый снаряд, который тоже датируется 40-ми годами прошлого столетия. Места обнаружения опасных находок были оцеплены до приезда саперов, которые вывезли боеприпасы на специальный полигон и их обезвредили.


ТКМ
Ирвинг группа 09/06 - 15/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1982)

Метки: Общество (30389), Область (5607)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 14/06-15/05:

Самое читаемое