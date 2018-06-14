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Госконтроль обнаружил недовесы и просроченные продукты в столовой «Мозырского педагогического университета»

  • 14 июня 2018, 13:07
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КГК Гомельской области проверил объекты общественного питания вузов и выявил нарушения в «Мозырском государственном педуниверситете им. Шамякина».

Стоимость комплексных обедов в пределах 1,75 руб. в столовой мозырского вуза достигалась за счет уменьшения порций. Например, объем первого блюда в меню этой точки общепита составлял 150 гр. при стандарте в 250 гр. Гарнира не докладывали 50 гр — получалось 100. Из-за этого значительно снижалась энергетическая ценность такого обеда.

10 блюд в столовой мозырского педуниверситета оказались еще и просроченными — от 15 часов до двух суток.

Как пишут «Гомельские ведомости», нарушения устранены, а виновные наказаны.


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Места: Мозырь (1981)

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