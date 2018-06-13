В Мозыре разыскивают 15-летнюю девушку, которая ушла из дома полмесяца назад

Анна Зинкевич ушла из дома 28 мая и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Информация о поисках девушки появилась в сообществе Мозыря.

На вид девушке 17 лет, рост 174 см, среднего телосложения, волос русый, стрижка под каре до плеч, глаза светло-карие.

Уходя из дома, на девушке были светлые штаны, желтая майка, черная косуха, белые кроссовки. При себе у нее был черный рюкзак.





Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить информацию по телефонам 32-91-82, +375 (33) 650-79-87 или 102.