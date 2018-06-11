«Сказали, что вакансий нет». Многодетная мать из Мозыря не нашла «нормальную» работу и попала в пенсионную ловушку

Галицкая Татьяна — мать четырех детей. В 2015 году она должна была
выйти на пенсию, но узнала, что по новым правилам ей не хватает
страхового стажа. Напомним, сегодня матерям троих детей декретный отпуск
включается в общий трудовой стаж в полном объеме. А матерям четверых
детей в общий стаж идет только 75% всего периода декретного отпуска.
В список тех, кому сократили обязательный страховой стаж для начисления
пенсий, не попали женщины, которые воспитали четверых детей.
Когда в 2015 году Татьяне Галицкой из Мозыря исполнилось 55 лет, она собрала документы и отправилась оформлять пенсию.
Тогда женщина узнала, что по новым правилам начисления стажа для
выплат не хватает 2 года и 9 месяцев. Она обратилась в местную службу
занятости, но там не смогли предложить работу — дело в заболеваниях,
которые ограничивают количество подходящих вакансий.
— У меня проблемы со спиной и суставами, позвоночная грыжа
и деформирующий остеоартроз. Поэтому меня отправили
на врачебно-консультационнyю комиссию, дали заключение и снова отправили
на биржу труда. Но там сказали, что подходящих вакансий нет, ведь мне
нельзя поднимать тяжести и переутомляться, — рассказывает Татьяна
Галицкая.
Она была месяц на учете в службе занятости, после чего начала искать
работу по знакомым. В итоге устроилась на полставки дворником. «Зарплата
мизерная, конечно, 80 рублей платят. Уже дети и муж помогали, лишь бы
стаж шел», — рассказывает женщина.
Так прошли три года, после чего она снова пришла оформлять пенсию.
Но оказалось, что стажа все еще недостаточно — зарплата была меньше
минимальной, поэтому сработал понижающий коэффициент и вместо года
работы засчитывались полгода.
— За три года я практически доработала недостающий стаж. Но так как
пенсионный возраст регулярно увеличивается на полгода, кажется, у меня
вообще нет шансов выйти на пенсию. Через два года мне будет 60 лет,
и если для женщин снова поднимут планку, то социальную пенсию я получу
только в 65 лет.
В Минтруда ранее поясняли, почему не видят ловушки страхового стажа для многодетных.
— В многодетных семьях, как правило, дети рождаются без значительных
перерывов между рождениями. Поэтому максимальный 9-летний период может
охватывать время ухода мамы за четвертым, пятым и даже последующими
детьми.
«Воспитывая ребенка, мама выполняет важную социальную миссию. Если
она растит троих детей, в отпуске по уходу за ребенком проводит 9 лет,
четверых ребят — 12 лет. Возникает вполне закономерный вопрос: как
в таком случае ей заработать себе трудовую пенсию?» — отмечала ранее
председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам
Тамара Красовская.
Решить проблему можно работой с зарплатой не ниже минимальной.
Но по состоянию здоровья Татьяна не может найти такой вариант,
а вакансии сторожа или вахтера разлетаются очень быстро.
Большая часть стажа у женщины — работа в мозырской строительной организации.
— Окончила техникум, и меня отправили на отработку
штукатуром-маляром. Потом я немножко наработала стаж, и меня перевели
в отдел труда и зарплаты. Пробыла там десять лет, после пошли
сокращения. Какое-то время работы не было, по знакомству устроилась
дворником, работала три года. Затем снова начались сокращения, я немного
побыла дома и на два года пошла продавцом. Потом мы посчитали, что стаж
уже есть, и муж предложил остаться дома.
Татьяна до сих пор трудится на полставки дворником. Периодически
ей помогают муж и дочка, так как женщине нельзя таскать тяжести. «Вообще
у них свои работы — дочка продавец, муж водитель на автобусе городском.
Выкручиваемся, чтобы хоть какой стаж шел», — объясняет она. Трое
сыновей матери регулярно ездят на заработки в Россию, потому что «здесь
зарплаты по 200 рублей и на такую сумму с семьей не прожить».
До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении
права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его
увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял
15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще
на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка
будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии
в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее
20 лет.
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