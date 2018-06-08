Много фото. В Мозырь по Припяти доставили гигантское оборудование для нефтяников

На Мозырский НПЗ доставили по рекам вакуумную колонну и сепаратор кислого факела. Суда проделали путь от Херсона до поселка Стрельск, преодолев 1100 километров. Путь занял 20 суток.













Вакуумную колонну изготовили за год. Она весит 316,5 тонн, длина составляет 42,45 метра, а диаметр технического сооружения достигает почти десяти метров. Вакуумная колонна представляет собой сложное ректификационное устройство, работающее по принципу создания парового орошения за счет однократного испарения сырья. В Херсон колонна попала морским путем из порта Ортон в Италии.













Сепаратор кислотного факела уступает в размерах колонне, но все равно впечатляет: в длину сооружение достигает 14,8 метра, диаметр его — почти 6 метров, а весит он больше 60 тонн. Изготовили его на заводе в Штейнхаузе в Австрии. Сепаратор нужен, чтобы выделять конденсат из газа, который попадает на так называемый факел, сообщает сайт Белорусского речного пароходства. Устройство изготовлено из углеродистой стали, которая устойчиво переносит воздействие кислых газов и выдерживает температуры больше 400°С. В Херсон сепаратор попал по Дунаю и Черному морю.









Транспортировка такого массивного оборудования — сложный процесс, который требует высокого профессионализма. В Херсоне сепаратор перегрузили просто местным портовым краном, а вот для колонны понадобились два 275-тонных крана, расположенных на судне Tracer. 24 мая в Киеве баржи с грузом передали буксирам белорусского пароходства, которые и доставили их в Мозырь.









На Мозырском НПЗ оборудование выгружали по методу Ро-Ро. Название метода происходит от английской фразы roll-on/roll-off , что означает «вкатывай/выкатывай». Методика позволяет обойтись без кранов — при выгрузке под груз заводится тягач, на котором его выкатывают на причал. Дополнительная сложность была в том, что уровень воды в Припяти был выше причала. Для выгрузки пришлось устроить дамбу и откачать воду из затона до необходимого уровня. Потом в трюмы барж закачивалась вода, чтобы уровнять его с причалом.













Колонна и сепаратор — части одной из установок комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это самый масштабный, дорогостоящий и сложный проект в истории завода. Когда он будет окончательно реализован, то это позволит увеличить переработку нефти с 75 до 90%.



































