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В Мозыре бывшую продавщицу за недостачу в четыре тысячи рублей судили показательно — прямо на работе на глазах у коллег

  • 07 июня 2018, 11:47
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26-летняя местная жительница стала фигурантом уголовного дела после выявления недостачи продуктов во вверенном ей торговом объекте, сообщает ТРК «Мозырь».

В то время девушка работала продавцом, с функцией заведующего, в одном из магазинов предприятия «Припятский Альянс». Факты хищения вскрылись после инвентаризации. Речь идет о недостаче на сумму почти четыре тысячи белорусских рублей.

Судебный процесс проходил на базе предприятия на глазах у бывших коллег. К слову, с начала этого года Мозырским отделом следственного комитета возбуждено три уголовных дела в отношении продавцов «Припятского альянса».

Суд Мозырского района приговорил девушку к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и лишению права занимать материально ответственные должности на 5 лет.


Гомельская правда
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Места: Мозырь (1977)

Метки: Криминал (9986), Область (5577)

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