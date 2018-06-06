Мозырский НПЗ продает свою долю в страховой компании «Би энд Би иншуренс» за 3,5% от номинала

ОАО «Мозырский НПЗ» продает пакет акций страховой компании «Би энд Би иншуренс Ко» в размере 65,5% за Br253,76 тыс., сообщается на сайте страховой компании.

Соответствующая индикативная заявка с целью поиска покупателя размещена в системе Белорусской валютно-фондовой биржи.

Стоимость 1 акции составляет Br3,19 при номинале Br90. Таким образом, акции компании продаются за 3,5% от номинальной стоимости.

Уставный фонд ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» составляет Br10 млн 935 тыс., который поделен на 121,5 тыс. акций.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Минфин Беларуси прекратил действие специального разрешения (лицензии) ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» в связи с неисполнением регуляторных требований по минимальному размеру уставного фонда и страховых резервов.

«Би энд Би иншуренс Ко» заявила о добровольной сдаче лицензии «в ситуации крайне невнятного поведения акционеров компании», которые вовремя не провели докапитализацию компании и в конце марта отказались от увеличения ее капитала.

По данным БВФБ, пакет акций ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» в размере 65,5% выставлялся на продажу в феврале и октябре 2017 года за Br6,5 млн и Br3,8 млн соответственно.

Гендиректор «Би энд Би иншуренс Ко» Борис Медник в апреле заявлял агентству «Интерфакс-Запад», что компания через год рассчитывает восстановить лицензию и возобновить деятельность.

Б.Медник является одним из учредителей компании «Транс Евро Консалтинг», которой принадлежит 35% акций «Би энд Би иншуренс Ко».

ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» («B & B Insurance Co») работало на страховом рынке Беларуси с 1995 года в сфере добровольного страхования юридических и физических лиц. Срок действия текущей лицензии истекал 26 марта 2019 года. По данным компании, ее клиентская база насчитывает около 20 тыс. физических лиц и 2 тыс. юридических лиц. Компания занимает 8-ю позицию на рынке страхования, не связанном со страхованием жизни, а также является одним из лидеров рынка среди частных страховщиков.