Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Экс-сотрудник контролирующих органов по Гомельской области осужден за взятки

  • 06 июня 2018, 08:58
  • 2092
  • 2


Суд Мозырского района вынес приговор по уголовному делу в отношении одного из бывших должностных лиц инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Гомельской области, обвиняемого в получении взятки, сообщила корреспонденту БелТА ведущий специалист Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как было установлено, мужчина, занимая ответственную должность, при проведении проверок выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей. За материальное вознаграждение закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами.

Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки, в том числе и повторно. Ему назначено лишение свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией 1/5 части принадлежащего ему имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на четыре года.

Кроме того, постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства Br118,5.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.


БелТА
Гомельоблдорстрой 06/06 - 08/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1975)

Метки: Криминал (9978)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 05/06 - 06/06:

Самое читаемое