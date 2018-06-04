В Мозыре владельцев гаражей заставляют установить счетчики на улице: борются с воровством электричества
04 июня 2018, 13:09
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В гаражном кооперативе «Вурдэкс» в Мозыре, который объединяет 46 капитальных строений, отключили электричество. Не всем — только тем, кто не отреагировал на объявление администрации. Так в кооперативе решили бороться с воровством электроэнергии. Подробности сообщает телеканал «Мозырь».
Гараж Николая Савошко почти в самом конце. В один из дней он обнаружил, что в помещении отсутствует электроэнергия. Немногим раньше здесь развесили объявления, в которых настойчиво предлагали всем владельцам, во-первых, заплатить за свет, а во-вторых, вынести счетчики на улицу. В противном случае свет обещали отключить — и свою угрозу исполнили. Ведь выполнила требование только половина членов кооператива.
Председатель Владимир Лыгач пояснил, что вопрос прозрачности потребления электроэнергии назревал уже давно.
— Причина основная — воровство электроэнергии в кооперативе. Как можно проконтролировать расход электричества внутри гаража, когда нет доступа? Для этого мы и попросили владельцев вывесить их на улице. Мы уже 10 лет боремся с «крадунами» электричества. Гараж закрыт — что хочу, то и делаю: заземление, обматываю счетчик, провода, магниты ставлю. Этого в нашем кооперативе не будет. Поэтому мы тем, кто не согласен, отключили электричество, — поясняет председатель.
Николай Федосович с решением кооператива не согласен. Переживает, что на улице счетчик придет в негодность или его просто украдут. Да и стоит он недешево, а у пенсионера каждая копейка на счету.
Николаю Савошко пообещали, что прибор перенесут бесплатно и даже помогут найти специальный ящик для его хранения.
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