В Мозыре владельцев гаражей заставляют установить счетчики на улице: борются с воровством электричества

В гаражном кооперативе «Вурдэкс» в Мозыре, который объединяет 46 капитальных строений, отключили электричество. Не всем — только тем, кто не отреагировал на объявление администрации. Так в кооперативе решили бороться с воровством электроэнергии. Подробности сообщает телеканал «Мозырь».

Гараж Николая Савошко почти в самом конце. В один из дней он обнаружил, что в помещении отсутствует электроэнергия. Немногим раньше здесь развесили объявления, в которых настойчиво предлагали всем владельцам, во-первых, заплатить за свет, а во-вторых, вынести счетчики на улицу. В противном случае свет обещали отключить — и свою угрозу исполнили. Ведь выполнила требование только половина членов кооператива.

Председатель Владимир Лыгач пояснил, что вопрос прозрачности потребления электроэнергии назревал уже давно.

— Причина основная — воровство электроэнергии в кооперативе. Как можно проконтролировать расход электричества внутри гаража, когда нет доступа? Для этого мы и попросили владельцев вывесить их на улице. Мы уже 10 лет боремся с «крадунами» электричества. Гараж закрыт — что хочу, то и делаю: заземление, обматываю счетчик, провода, магниты ставлю. Этого в нашем кооперативе не будет. Поэтому мы тем, кто не согласен, отключили электричество, — поясняет председатель.

Николай Федосович с решением кооператива не согласен. Переживает, что на улице счетчик придет в негодность или его просто украдут. Да и стоит он недешево, а у пенсионера каждая копейка на счету.

Николаю Савошко пообещали, что прибор перенесут бесплатно и даже помогут найти специальный ящик для его хранения.