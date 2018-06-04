«Плохая компания?» Юные мозыряне, о том, как они получили статус «трудных»

Юные мозыряне, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, рассказывают, как они получили статус «трудных»

Как правило, в поле зрения милиции — дети из неблагополучных семей, рассказывает капитан милиции Валентина Алексеевна Кулеш, участковый инспектор ИДН Мозырского РОВД. «Трудные» подростки. Зачастую они скрывают от взрослых свои внутренние проблемы, переживания. В подобных ситуациях важно подобрать нужные слова, завоевать доверие. Если получается это сделать — узнаешь мотивы поведения подростка. Часто хулиганят для привлечения внимания родителей, которые или поссорились, или вообще разошлись. Именно в этот момент подросток перестает чувствовать в полной мере родительскую опеку и становится режиссером своих «приключений» с продолжением... Сегодня — комментарии ребят, которые состоят на учете в ИДН из-за алкоголя, необъяснимого желания убежать из дома и взять чужое. Все четверо — закономерность или случайность? — не живут вместе с папой и мамой: отца заменяет отчим. И все четверо виной всех своих бед называют свое окружение — компанию...

По состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в ИДН состоят 130 несовершеннолетних. Минимальный срок нахождения на учете — год, до недавнего времени — полгода. Если за этот период подросток не совершил ни правонарушения, ни преступления, доказал, что он исправился, с места его учебы на него дана положительная характеристика, то он с учета снимается.

Даше 14 лет. Живет вместе с бабушкой, дедушкой и старшим братом. Отчим с матерью в этом же доме, но в другом подъезде. Спрашиваю, почему семья разделилась — девочка пожимает плечами: «Наверное, так всем удобнее».

Инспектор ИДН проветривает комнату: от девушки разит перегаром. Но в инспекции сегодня она отнюдь не из-за этого. Ей задают другие вопросы: почему снова убежала из дома? где ночевала все эти более 10 дней? что думает о своем будущем? Ни на один конкретного ответа нет...

Внимание правоохранителей девочка привлекла несколько лет назад, когда похитила мобильный телефон. По решению суда была помещена в специальное учебное заведение закрытого типа для девочек. Вернулась — и прибавились другие проблемы... Первый раз она убежала из дома накануне 1 сентября. Пропал ребенок! На ноги был поднят весь отдел милиции, а девочка «загуляла с друзьями» — так она называет начало своей взрослой, половой, жизни. Посиделки со спиртным, прогулки с «ухажерами» по вечернему Мозырю девочка предпочла общению с родными, наплевала на их тревоги и волнения. Инцидент повторился. А потом еще. И еще раз: уходить в никуда без предупреждения, бродяжничать стало привычкой. Девочку обследовали психиатры. «Но я же не больная! Просто убегаю!» — возмущается она. В конце концов у родителей опустились руки: погуляет — и вернется. Заявлять об очередных эпизодах родители перестали. В последний раз тревогу забили педагоги: девочка находится на надомном обучении, как ни придут — нет дома.

— Все же сказали: делай, что хочешь, — говорит она. — Вот я и делаю...

— Может, ты хочешь жить отдельно, потому что тебя обижают?

— Нет, все нормально.

— Так, может, замуж уже надо?

— Нет, я маленькая еще. Кто мне разрешит?

Дашины «ухажеры» совершеннолетние. Какое наказание может быть уготовано для них, девушка осведомлена: за вовлечение малолетней в совершение действий сексуального характера предусмотрена уголовная ответственность. «Если будет написано заявление на... (называет имя последнего, с кем проводила все это время), так далеко убегу, что вы меня никогда не найдете».

От таких явных манипуляций, неприкрытого шантажа теряешь дар речи...

Передо мной спортсмен, парню 13 лет. Состоит на учете в ИДН из-за совершения кражи: вместе с друзьями «вскрыл» ларек с энергетическими газированными напитками. Поскольку не достиг возраста уголовной ответственности, наказание за него понесла мама. Вскоре — снова хищение, мелкое. Украли с другом попкорн. Светило учреждение закрытого типа как минимум на год. Но парень отделался крепким испугом и, похоже, сумел сделать правильные выводы.

— Почему тебя контролируют инспекторы ИДН?

— Потому что совершил преступление, — парень смущается, краснеет.

— Неужели тебе так хотелось «Колы», сладкого, что ты так легко преступил закон?

— Не осознавал, какие могут быть проблемы после этого. К тому же мы немного выпили...

— С кем?

— С другом. Мама говорит, что общение с ним меня сильно поменяло. Она права. Я каждый день уходил на улицу гулять. Чем занимались? Да ерундой... Я больше не общаюсь с этим человеком. По-моему, он уже сидит, что-то снова украл... Больше всего мне перед мамой стыдно. Ей пришлось много перетерпеть из-за меня. Родных людей обижать нельзя. А я, выходит, обидел, подвел.

Сергею — 17. Его детство тоже было подломано необдуманной выходкой. «Был мелкий, разбил стекло в частном доме, полез посмотреть, что там, — интересно ведь. А позже украл велосипед. Покатался и бросил». Так в 11-летнем возрасте парнишка попал в могилевскую спецшколу для трудных подростков, пробыл там 2 года. Вернулся — начал нюхать клей, за этим занятием его «застукал» патруль... А на этот раз попался из-за спиртного: выпил 1,5 литра пива — стало плохо. Прохожие, увидев подростка, скорчившегося на одном из стадионов города, вызвали бригаду «скорой». Друзья-собутыльники — врассыпную.

— Что отмечали-то?

— Да так, просто хотели расслабиться...

— Расслабиться после чего? Сложная неделя? Экзамены?

Молчит.

— Как вы купили спиртное?

— Попросили у брата друга: нам не продали...

— Расскажи, пожалуйста, что это за время было для тебя, проведенное в Могилеве.

— Из хорошего? Научился гонять мяч, мы даже в Россию ездили, между закрытыми школами играли. А вообще, лучше туда не попадать...

Максим — ровесник предыдущего «героя». За распитие спиртного в общественном месте его задерживали несколько раз.

— Я помню, как это в первый раз было: шли по улице, встретили алкашей каких-то, заговорили за жизнь, те предложили выпить. Друзья согласились — и я тоже. Мать тогда наказали, дали штраф... Второй раз «попался» на Примостовой: убегать было бессмысленно. Опять штраф. И учет, — рассказывает. — А еще в 12 лет я ключами палатку раскрыл. Что-то унесли. Это на 1 Мая было. Маме досталось, если бы был постарше, то сполна сам хлебнул бы. Зачем выпивали? Да не знаю. Для смелости, что ли. Мы сразу смелые становились — с девочками становилось легко знакомиться.

— Есть ли в твоей компании ребята, которые не выпивают вообще и даже пробовать не хотят?

— Таких не осталось... Вы удивлены?

«Не думайте о штрафах. Думайте о последствиях своего невнимания к детям»

На что стоит обратить внимание родителям, чтобы дети не попадали в неприятную ситуацию и тесный контакт с милицией, говорит Вячеслав Николаевич Коваленко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Мозырского РОВД майор милиции.

— Какие противоправные действия мозырские подростки совершают чаще всего?

— В структуре административных правонарушений преобладает нарушение антиалкогольного законодательства. И это несмотря на то, что сегодня проводится неимоверная профилактическая работа в этом направлении. На сегодня проверкой подтвержден факт употребления спиртного детьми 10-летнего возраста: девочки были предоставлены сами себе — решили «по-взрослому» отметить начало нового года. На текущий момент мозырскими несовершеннолетними не совершено ни одного преступления по линии незаконного оборота наркотических средств, особенно остро ситуация с этим обстояла в 2016 году — было совершено 9 таких преступлений, в 2017-м — 3. К сожалению, наш район не становится исключением в выявлении несовершеннолетних и молодежи, допускающих употребление некурительных табачных изделий или насвая.

А в противоправных деяниях, совершенных подростками, превалируют кражи (70 %). Воруют с 6 лет. Как правило, это мобильные телефоны, планшеты и другие технические устройства, карманные деньги.

— Какие самые главные штрихи в социальном портрете подростка, состоящего на учете в инспекции?

— Как правило, это дети, воспитывающиеся в неполных семьях, когда воспитанием занимаются матери. Тех, кто растет в неблагополучных семьях (сегодня их принято называть семьями, находящимися в социально опасном положении), 30-40 %. Есть в поле нашего зрения и «золотая молодежь», 4-5 %: в семье — внешнее благополучие, высокий материальный достаток, а ребенок все равно совершает правонарушение.

— Случай, который вас особенно зацепил...

— За 14 лет работы в милиции их было немало. Из последних: в овраге нашли девочку 12 лет в состоянии алкогольного опьянения, 2,7 промилле в крови, в моче — 4,7.

— Совсем скоро наступят летние каникулы, у детей и подростков свободного времени будет хоть отбавляй. Какие будут советы от вас родителям, педагогам, детям?

— Каникулы — самый опасный в плане правонарушений период. Как показывает практика, проблемы с законом возникают именно у тех ребят, которые предоставлены сами себе. Поэтому ребенок обязательно должен быть занят полезным, нужным, интересным делом: спортом, творчеством, другим занятием по душе. С 1 мая по 1 октября в нашей стране проводится республиканская межведомственная программа «Забота», ее самая главная цель — эффективно занять несовершеннолетних, и это касается не только тех, кто состоит на учете в ИДН.

Во всех учреждениях образования в каникулярное время должны работать кружки, секции, проходить занятия по интересам, для ребят должен быть предложен увлекательный досуг в центрах творчества, школах искусств, библиотеках. Но самое главное: об организации здравого времяпрепровождения своих детей должны заботиться родители, семья. Зачастую родители «трудных» подростков настолько заняты зарабатыванием денег, решением неотложных дел, что напрочь забывают об обычном общении с ребенком: доверительных разговорах по душам, которые смогли бы уберечь от неверного шага, проступка в будущем. Вовремя сказанное слово дорогого стоит. Хочется, чтобы родители услышали: все хорошее и плохое идет из семьи.

Родителям в каникулярное время нужно быть особенно настороже, контроль со стороны мам и пап обязателен: с кем дружат дети, как проводят свое свободное время, на что тратят карманные деньги, какие темы и с кем обсуждают в соцсетях. Поздно пришел ребенок домой — не лишним будет посмотреть содержимое его карманов, понять, есть ли запах алкоголя изо рта, определить состояние его зрачков.

Еще один важный момент. В Республике Беларусь действует запрет на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 6.00 без сопровождения законных представителей. И дело тут не в штрафных санкциях, а в первую очередь в безопасности несовершеннолетних. Находясь дома под присмотром, они не станут искать «приключения», не станут объектом преступных посягательств. Не думайте о штрафах. Думайте о последствиях своего невнимания к детям.

Несовершеннолетним я каждый раз напоминаю о мудрой пословице о том, что нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать: если вас кто-либо втягивает в противоправное действие, подумайте, что вас ждет. Примите к сведению: если подросток состоял на учете в ИДН, то многие профессии, в том числе и служба в органах внутренних дел, с таким «резюме» ему уже не светят.