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На балконе одной из мозырских квартир поселился рой пчел. Пришлось вызывать спасателей

  • 31 мая 2018, 15:43
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23 мая мозырским спасателям поступило необычное, но, тем не менее, тревожное сообщение. На балконе одной из квартир по Бульвару Юности поселился рой пчел. Жильцы, обеспокоенные таким соседством, обратились в МЧС.

Как выяснилось, пчелы, объединившись в колонию, в качестве места жительства вновь созданной семьи выбрали балкон многоэтажки. При помощи специальной ловушки спасатели собрали жалящих насекомых и транспортировали на безопасное расстояние. В МЧС заверили, при проведении спецоперации никто не пострадал.


ТКМ
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Места: Мозырь (1972)

Метки: Происшествия (11945), Область (5546)

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