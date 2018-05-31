На балконе одной из мозырских квартир поселился рой пчел. Пришлось вызывать спасателей

23 мая мозырским спасателям поступило необычное, но, тем не менее, тревожное сообщение. На балконе одной из квартир по Бульвару Юности поселился рой пчел. Жильцы, обеспокоенные таким соседством, обратились в МЧС.

Как выяснилось, пчелы, объединившись в колонию, в качестве места жительства вновь созданной семьи выбрали балкон многоэтажки. При помощи специальной ловушки спасатели собрали жалящих насекомых и транспортировали на безопасное расстояние. В МЧС заверили, при проведении спецоперации никто не пострадал.