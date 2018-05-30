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В Мозыре неизвестный мужчина украл в магазине бутылку настойки, а потом оказал сопротивление сотруднику торгового объекта, после чего скрылся

  • 30 мая 2018, 19:38
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18 мая около 10 вечера в Евроопте по адресу бульвар Юности, 79 неизвестный мужчина украл бутылку настойки. Кражу заметил сотрудник магазина и попытался остановить злоумышленника.

Однако мужчина его оттолкнул и скрылся с похищенным. Если вам известно, кто совершил это преступление, просьба позвонить по телефону 8-029-538-22-23.


ТКМ
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Места: Мозырь (1971)

Метки: Криминал (9944), Область (5541)

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