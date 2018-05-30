В Мозыре неизвестный мужчина украл в магазине бутылку настойки, а потом оказал сопротивление сотруднику торгового объекта, после чего скрылся
- 30 мая 2018, 19:38
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