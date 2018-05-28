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Видеофакт: в Мозыре школьник на велосипеде врезался в авто, подлетев в воздух, а после сбежал

  • 28 мая 2018, 09:38
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В субботу поездка на велосипеде для мозырских школьников закончилась аварией. К счастью, травм люди не получили, однако подростки перепугались не на шутку.

Школьники на большой скорости мчались на одном велосипеде, и даже при съезде со второстепенной дороги на главную ребята не снизили скорость. В это самое время по главной дороге с небольшой скоростью ехал автомобиль.

Вот тут и произошло самое необычное. Велосипед врезался в машину, подлетел в воздух, один из парней упал на лобовое стекло, разбив его, скатился на асфальт, тут же подскочил и убежал, бросив и товарища по несчастью, и двухколесный транспорт.

По предварительным данным, серьезных травм в аварии никто не получил.


gomel.today
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Места: Мозырь (1969)

Метки: Авто (5305), Область (5527), Происшествия (11911)

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