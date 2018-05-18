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Видео: в Мозыре «БМВ» врезался в забор, чтобы избежать столкновения на встречной полосе

  • 18 мая 2018, 11:53
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ДТП случилось утром 17 мая. Водители «Опеля» и «БМВ» решили поиграть в «пятнашки» на дороге. Недалеко от трамвайных путей на улице Рыжкова «БМВ» не успел после обгонного маневра перестроиться в свою полосу и, чтобы не врезаться в автомобиль, который ехал навстречу, резко свернул на обочину.

Как уверяют очевидцы, скорость «БМВ» точно превышала разрешенные в городе 60 км/ч. Маневр привел к тому, что машина влетела в забор, за которым идет строительство торгового центра. К счастью, аварийная ситуация не завершилась трагедией — в ДТП никто, кроме автомобиля и забора, не пострадал.



gomel.today
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Места: Мозырь (1966)

Метки: Авто (5269), Происшествия (11871), Область (5488)

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