Видео: в Мозыре «БМВ» врезался в забор, чтобы избежать столкновения на встречной полосе

ДТП случилось утром 17 мая. Водители «Опеля» и «БМВ» решили поиграть в «пятнашки» на дороге. Недалеко от трамвайных путей на улице Рыжкова «БМВ» не успел после обгонного маневра перестроиться в свою полосу и, чтобы не врезаться в автомобиль, который ехал навстречу, резко свернул на обочину.

Как уверяют очевидцы, скорость «БМВ» точно превышала разрешенные в городе 60 км/ч. Маневр привел к тому, что машина влетела в забор, за которым идет строительство торгового центра. К счастью, аварийная ситуация не завершилась трагедией — в ДТП никто, кроме автомобиля и забора, не пострадал.



