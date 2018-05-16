Сразу два похожих, но не связанных между собой случая поножовщины произошли в Мозыре

В одной из мозырских квартир разыгралась почти шекспировские страсти. Ослепленный ревностью парень пришел домой к своей бывшей пассии, чтобы расправиться с ее новым бойфрендом.

В гостях у девушки он был со своими друзьями. Трое парней пытались утихомирить агрессивного дебошира, тот в ответ достал нож. А после своего соперника ударил им в грудь. Уже после в больнице медики сказали, что пострадавший молодой человек родился в рубашке, нож угодил в ребро и не повредил внутренние органы.

Еще одни посиделки, на этот раз между гражданскими супругами и соседом, тоже закончились поножовщиной. Друг семьи стал учить главу семейства тому, как надо обращаться с женой. Подвыпившего хозяина советы разозлили, он схватился за нож. Раненый мужчина выбежал на лестничную площадку и позвонил в скорую. Сейчас он в реанимации.