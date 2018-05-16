Окнаград 14/05 - 20/05:
Керамин 14/05 - 27/05:

Сразу два похожих, но не связанных между собой случая поножовщины произошли в Мозыре

  • 16 мая 2018, 19:35
  • 410
  • 0


В одной из мозырских квартир разыгралась почти шекспировские страсти. Ослепленный ревностью парень пришел домой к своей бывшей пассии, чтобы расправиться с ее новым бойфрендом.

В гостях у девушки он был со своими друзьями. Трое парней пытались утихомирить агрессивного дебошира, тот в ответ достал нож. А после своего соперника ударил им в грудь. Уже после в больнице медики сказали, что пострадавший молодой человек родился в рубашке, нож угодил в ребро и не повредил внутренние органы.

Еще одни посиделки, на этот раз между гражданскими супругами и соседом, тоже закончились поножовщиной. Друг семьи стал учить главу семейства тому, как надо обращаться с женой. Подвыпившего хозяина советы разозлили, он схватился за нож. Раненый мужчина выбежал на лестничную площадку и позвонил в скорую. Сейчас он в реанимации.


ТКМ
Адидас:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1965)

Метки: Криминал (9873), Область (5479)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 16/05 - 16/05:

Самое читаемое