В Мозырском районе милиция задержала пьяного водителя на угнанном автомобиле

Ранним утром 12 мая на 8-м километре дороги «Мозырь-Петриков» инспекторы ГАИ остановили «БМВ-Х5», который явным образом нарушал правила дорожного движения.

За рулем автомобиля находился пьяный 25-летний парень. Его речь путалась, в машине стоял запах перегара, а глаза были красными. Девушка, которая находилась в салоне, сообщила, что машина принадлежит ее куме.

Парня доставили в психоневрологический диспансер для проведения освидетельствования, но он от процедуры отказался, признавшись, что выпивал дома и в баре, сообщает УВД. Водителя от управления отсранили, а автомобиль доставили на штрафстоянку.

Сотрудники ГАИ связались с владельцем машины — мужчина в это время находился за пределами Беларуси. В салоне автомобиля оказалась его 33-летняя знакомая из Ельска, которой он доверил ключи от машины на время отъезда. Девушку уже привлекали к уголовной ответственности по статье «присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено». Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело за угон, дама находится под стражей.