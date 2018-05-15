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Мозырские пограничники обнаружили в «Мерседесе» под тюками одежды молдаван без документов

  • 15 мая 2018, 10:30
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11 мая в пункте пропуска «Новая Рудня» двое мужчин пытались пересечь границу без надлежащих документов.

Пограничники обнаружили нарушителей под тюками одежды в «Мерседесе», принадлежащем также гражданину Молдовы. Его соотечественники работали в Санкт-Петербурге и таким экстравагантным способом хотели вернуться домой.


В отношении любителей пряток начат административный процесс, а водитель попал под «уголовку» — ему светит до 5 лет лишения свободы за «организация незаконной миграции».


gomel.today
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Места: Мозырь (1963)

Метки: Авто (5257), Криминал (9864)

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