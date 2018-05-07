«Не знаешь, как закончится твой день». Дальнобойщик из Мозыря рассказал о минусах профессии и поделился впечатлениями о европейском сервисе

Кем мечтают стать мальчишки в детстве? Одни с удовольствием рисуют в своем воображении космический корабль, на котором полетят в космос. Другие уверены в том, что будут спасать людей. Для третьих важно собрать как можно больше информации о профессии моряка. Между тем немало ребят еще в детском саду играли в водителя большой машины. Табуретка превращалась в кабину, вместо руля — пустая тарелка...

Довольно часто молодые люди, задумываясь о профессии дальнобойщика, думают о романтике дальних дорог, о бесконечных путешествиях и встречах с новыми, интересными людьми, необыкновенными местами. Однако в реальной жизни дальнобойщик — одна из самых сложных и опасных профессий, все особенности которой водителям приходится познавать на собственных ошибках.

Вовсе не романтично: о главных минусах профессии

Мозырянин Сергей Дайнеко о профессии дальнобойщика не мечтал — так сложились обстоятельства. Думает, что наступит время, когда он будет работать дома, рядом со своей семьей. Однако в настоящий момент профессию свою считает интересной и от долгих путешествий получает удовольствие.

В дальнобой Сергей пришел в 2009 году. Сначала работал в российской компании, затем перешел в европейскую. Проработав несколько лет, решил на время оставить это занятие, так как молодой жене нужна была помощь — в семье родился сын. «Конечно, главным плюсом нашей работы считаю высокую заработную плату, которая меня мотивирует. Но минусы также есть. И основной трудностью, с которой сталкиваются все дальнобойщики, является разлука с близкими и любимыми людьми. Особенно сложно расставаться со своим малышом. Мы, водители, в дороге очень переживаем за свою семью и где-то на стоянке порой делимся сами и выслушиваем истории о чьих-то близких. Я очень благодарен своей жене Татьяне за то, что она поддерживает меня, порой терпит и всегда понимает, принимает особенности моей профессии. Хорошо, что есть интернет и благодаря ему возможность хотя бы изредка созваниваться, делиться новостями и чувствами друг с другом. Я очень люблю свою супругу, сыночка Рому и в дороге очень скучаю по своей семье. Это довольно сложно. Недавно ушел из жизни мой дедушка, который был моим настоящим другом. А я был в рейсе... К сожалению, бывает и такое — никто от этого не застрахован», — делится с нами своими мыслями Сергей.

А еще в дальней дороге может произойти что угодно, начиная от простого прокола колеса до столкновения с лосем. И, понятное дело, такие ситуации предусмотреть невозможно. Водитель постоянное напряжение в дороге называет еще одним минусом профессии: «Каждый час может произойти что-то новое, не знаешь, как закончится твой день, а потому приходится всегда быть начеку».

Поэтому самым лучшим сервисом в дороге водители-дальнобойщики считают рацию. Именно она дает возможность, если у тебя что-то случилось, попросить помощи. Ведь почти все дальнобойщики «в канале» — у них включена рация, по которой, собственно, они и узнают всю дорожную ситуацию да и просто общаются.

Конечно, когда дома водителя ждут семья, близкие люди, преодолевать разные трудности в пути гораздо проще. Все-таки надежный тыл нужен, даже когда ты находишься за несколько тысяч километров от дома. Даже, наверное, в этом случае особенно важны близкие отношения со своей семьей.

Но в дороге не обойтись и без дружеской поддержки. В этом наш собеседник убежден. Повторяет мысль, озвученную вначале: «В дороге мы не одни, потому что, во-первых, у всех нас есть рация, по которой мы можем связаться друг с другом в любой экстренной ситуации, попросить помощи, спросить, как проехать или даже просто поболтать. На дороге не имеет значения, кто ты по национальности, в любом случае тебе всегда помогут. Вот простейший пример. Сейчас я делаю паузу во Франции — стою на хорошем месте, здесь созданы все условия для отдыха. Стою только я и коллега из Румынии. Так он с утра пришел, постучался и спросил, нужно ли мне что-то купить в магазине. Человеку необходимо было сделать короткую паузу, он ехал в магазин, а потому поинтересовался, нужно ли и мне что-то купить. Этого человека я видел впервые. Конечно, знание любого иностранного языка хотя бы на начальном уровне в нашей профессии приветствуется. Но и без этого всегда можно постараться понять друг друга. На российских дорогах одиночества также не ощущается. Здесь, наверное, водители еще более дружные. Есть некоторые трассы, например, на Владивосток, где водители особенно внимательны друг к другу. Только ты остановился, за тобой сразу же останавливается кто-то другой для того, чтобы поинтересоваться, нужна ли тебе какая-то помощь».

Дополнительной трудностью считает и особенность организации быта в дороге. Водители практически всегда спят в машине. Бывает, что в выходные ночевка организована в гостинице, но опять же это не всегда, и чаще всего дальнобойщикам приходится укладываться спать в собственном авто. Здесь же готовят еду: есть газовый баллон, все самое необходимое для того, чтобы приготовить, например, вкусный завтрак. Водителю все приходится делать самому, и это воспитывает в человеке самостоятельность, организованность, учит правильному планированию. Впрочем, наш собеседник говорит, что в кабине его машины и спальное место, и кухонная зона организованы с большим комфортом: есть возможность выспаться и хорошо отдохнуть без вреда для здоровья.

А как у них? Впечатления о европейском сервисе

В настоящее время Сергей наматывает километраж по европейским дорогам. Говорит, что они здесь в отличном состоянии: «Даже так называемые националки, так что если проскочили поворот, не переживаем, едем дальше. Ведь дороги построены так, чтобы водитель не заблудился, особенно автобаны. Во Франции, например, есть такие дороги, на которых можно включить нейтральную передачу и катиться на одной скорости 5-10 км/ч — был очень удивлен».

С удовольствием рассказывает и про европейский сервис: «В Германии так же, как, впрочем, и в других странах, водители уважают другу друга. Они стараются пропустить тебя, и если полиция видит мелкие нарушения, она проявляет снисходительность. Здесь есть паркинги на небольшое количество машин, кемпинги, где можно также привести себя в порядок. Я в основном пользуюсь так называемым „avtohof“ — это те же паркинги, но там уже можно сходить покушать, принять душ, причем оплата такого отдыха составляет где-то 10 евро в сутки. В эту сумму включен также флаер, по которому ты можешь посетить кафе. Тут же за 2 евро можно постирать, на загрузках и выгрузках также имеется душ и туалет. Из тех европейских стран, где я был в последнее время, чище и уютней всего во французских объектах придорожного сервиса. В Бельгии придорожный сервис также развит, но суточную или двухдневную паузу я бы здесь не советовал делать. Однако если так все-таки вышло, лучше остановиться в том месте, где отдыхает много ваших коллег».

Без лишних рисков

Вождение автомобиля, тем более многотонной фуры, — это одно из самых стрессовых занятий в жизни людей. Так, например, если авто попадает в легкое ДТП, уровень стресса можно сравнивать с прыжком с парашютом. Поэтому для того чтобы избежать лишних стрессов, сохранить свое здоровье и жизнь, важно соблюдать правила дорожного движения, а также режим работы и отдыха.

Сергей рассказывает: «Режим моей работы строго нормирован. В течение недели у меня три 15-часовых рабочих дня и три 13-часовых. Но нахождение за рулем не должно превышать 9 часов и только два раза в неделю можно превысить этот лимит до 10 часов вождения. Также есть обязательная пауза, которая должна быть не менее 45 минут. За нарушение в разных странах наказывают по-разному. Так, во Франции водителю, который нарушил эти условия, придется выложить от 700 евро, а фирме, на которую он работает, от 2100 евро. В Германии штрафные суммы значительно выше: 2100 и 8100 евро. Подобный режим позволяет не уснуть за рулем. В первую неделю работы нужно обязательно делать паузу в 24 или 45 часов на выбор водителя. В это время необходимо отдыхать в гостинице. Если такого отдыха не было, в Бельгии, Франции, Германии, Испании, Португалии, а также в других странах вам придется заплатить штраф. В интернете выложено много рекомендаций для водителей-дальнобойщиков, много есть правил и условий. Кто-то скажет, что я слишком умничаю, но уверен, что напоминание этой информации никогда не будет лишним. Ведь вы заботитесь не только о собственной жизни, имуществе фирмы, на которую работаете, но и о своих близких и о тех людях, которые оказались с вами на дороге».

На фото — Сергей Дайнеко (на переднем плане)

