«Экстрасенсы» из России выманили у пожилой мозырянки 25 тысяч долларов

В Мозыре расследуется уголовное дело по факту мошенничества — ушлый «ясновидящий» выманил у 62-летней жительницы райцентра около $ 25 000. К правоохранителям обратились родственники мозырянки, когда узнали о «магическом вмешательстве».

В начале марта женщина посмотрела телепередачу, посвященную экстрасенсам и ясновидящим. Позвонив по номеру телефона «мага», мозырянка узнала, что ее семье необходимо открыть «денежные потоки». Чтобы улучшить финансовое положение близких, доверчивая женщина согласилась на дистанционный «ритуал» и перечислила банковским переводом $ 390 мошенникам.

Женщина регулярно получала телефонные звонки из «центра парапсихологии». Звонившие убеждали ее перечислять все больше денег «ясновидящей», чтобы закрыть «воронку и ворота проклятия». Мозырянка влезла в долги, потратила личные сбережения и взяла кредит, в надежде, что вложения вернутся сторицей — ей обещали выигрыш в беспроигрышной лотерее.

Мошенники обезопасили себя от внимания компетентных органов — «маги» убедили женщину никому не говорить о «ритуалах». Но тайное всегда становится явным: про переводы денег узнали родственники потерпевшей и обратились в милицию, сообщает Следственный комитет.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Чтобы найти мошенников, следователи собираются обратиться за помощью к российским коллегам.