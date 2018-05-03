В Мозыре отец хотел отмазать сына от «тюрьмы» за взятку. Теперь сядут оба на два года

Двое мужчин приговорены к ограничению свободы за попытку дать взятку должностному лицу, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда.
Один обвиняемый признан виновным в совершении приготовления к даче взятки и мошенничестве, второй — в покушении на дачу взятки. Обоим суд назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
По версии следствия, житель Мозыря обратился к своему знакомому с просьбой оказать помощь в решении вопроса о незаключении под стражу своего сына. В отношении мужчины велось уголовное преследование по факту совершения особо злостного хулиганства. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле игрового клуба, бросил бутылку с пивом в лицо молодому парню. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Отец хулигана договорился со своим знакомым через посредника передать должностному лицу правоохранительного органа незаконное денежное вознаграждение. Знакомый отца обозначил сумму взятки в размере $4 тыс., хотя с посредником договорился на $1 тыс. В итоге $3 тыс. присвоил себе. Обвиняемым не удалось довести до конца свои преступные действия, так как должностное лицо не приняло деньги.
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