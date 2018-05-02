В Мозыре трое грабителей проникли в дом, избили и пытали хозяев, чтобы выяснить, где находятся ценности

  • 02 мая 2018, 13:14
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Ночью 29 апреля в 2:40 в милицию обратился 49-летний мозырянин. Он сообщил, что в его дом проникли трое неизвестных, один из которых был в маске. Грабители избили его черенком от лопаты и связали вместе с пожилой матерью.

Разбойники угрожали хозяевам дома ножом и «розочками» из бутылочных горлышек. Пенсионерку пытали открытым огнем, чтобы та выдала им имеющиеся в доме деньги и ценности. Бандиты обыскали помещение, украли серьги и сотовый телефон, а затем скрылись. Когда мужчина смог освободиться от пут, то сразу позвонил в милицию.

Правоохранители по горячим следам задержали троих преступников. Ими оказались 36-летний мозырянин, 40-летний житель Добрушского района и 45-летний минчанин. Двое задержанных уже были ранее судимы, сообщает УВД.


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Места: Мозырь (1958)

Метки: Криминал (9797), Область (5423)

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