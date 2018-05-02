Трагедия в Мозырском районе: мать попросила 5-летнего ребенка принести воды из копанки, а он утонул
- 02 мая 2018, 08:39
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Места: Мозырь (1957)
Метки: Происшествия (11852), Область (5417), Главное (5867)
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