Трагедия в Мозырском районе: мать попросила 5-летнего ребенка принести воды из копанки, а он утонул

Трагедия случилась сегодня в деревне Ясенец Мозырского района, куда семья мозырян приехала посеять картошку.

Пятилетнему малышу мать поручила набрать воды в копанке, самодельный колодец был вырыт для полива огорода в низине приусадебного участка.

Малыш пошел за водой и не вернулся. Когда его хватилась мать, было уже поздно. Из копанки женщина достала бездыханное тело ребенка. Она попыталась оказать первую помощь, но безуспешно. Прибывшие к месту происшествия медики вынуждены были констатировать смерть.

В Гомельской областной организации ОСВОД рассказали корреспонденту Sputnik, что копанки, канавы и другие самодельные колодцы таят в себе не меньшую опасность, чем реальные водоемы. Поэтому за играющими рядом или в них детьми всегда нужен глаз да глаз.

В ОСВОД до сих пор помнят случай, когда в старую покрышку от трактора родители набрали воды и пустили в нее плавать резиновых уточек. Рядом оставили без присмотра полуторогодовалую дочку. Малышка упала в самодельный бассейн и захлебнулась.