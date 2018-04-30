В Мозыре к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы осудили горожанина за услуги по липовому техосмотру
- 30 апреля 2018, 17:25
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Люди в материале: Ольга Барсукова. (1)
Места: Мозырь (1956)
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