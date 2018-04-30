В Мозыре к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы осудили горожанина за услуги по липовому техосмотру

34-летний мужчина быстро стал помощником автовладельцев, которые по тем или иным причинам не хотели проходить техосмотр. Он подделал печать и ставил ее в сертификаты по прохождению техосмотра. Криминальный бизнес быстро набрал обороты. Клиенты находились не только в Мозырском, но и в других районах.

Несмотря на то, что печать была мастерски выполнена, наступил момент, когда документ с ней вызвала сомнение. Экспертиза подтвердила — подделка. Мужчиной и его клиентами занялись правоохранительные органы, последовало возбуждение уголовного дела. Состоялся суд.

— Судом Мозырского района окончательно обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор не был обжалован и опротестован в апелляционном порядке, вступил в законную силу, — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.