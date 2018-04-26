Фотофакт: в Мозыре при реконструкции здания суда вырубили более 20 здоровых елей

В Мозыре активист экологического движения «Зеленый дозор» Павел Ноздря обратился в прокуратуру по поводу вырубки деревьев при реконструкции здания на улице Пролетарской. В нем после реконструкции будет расположен районный суд. На вырубку деревьев экологическому активисту пожаловались местные жители.

Как сообщил БелаПАН Павел Ноздря, на этом участке было удалено свыше 20 «абсолютно здоровых хвойных деревьев».





«Деревья не были потенциально опасными, не препятствовали реконструкции здания, и необходимости их удалять не было! Данное удаление объектов растительного мира является незаконным, ибо не было проведено общественное обсуждение реконструкции данного объекта, не были проинформированы граждане о планируемом удалении объектов растительного мира», — отметил активист.





Он просит прокуратуру провести проверку нарушений экологического законодательства, оценку причиненного ущерба окружающей среде.

Ноздря напоминает, что в Мозыре уже не в первый раз происходит вырубка целых аллей деревьев без законных оснований.

К примеру, осенью 2017 года были вырублены 33 дерева при подготовке строительной площадки под реконструкцию торгово-развлекательного центра на улице Притыцкого.





Этим фактом возмутились местные жители. Случаем заинтересовалась прокуратура и инспекция природных ресурсов, и виновник уничтожения деревьев, предприниматель, был наказан.



