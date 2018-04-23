Прибыль Мозырского НПЗ упала на 12% в 2017 году

Чистая прибыль ОАО «Мозырский НПЗ» в 2017 году составила Br145,2 млн ($72,6 млн в эквиваленте — ИФ), что на 11,9% меньше по сравнению с 2016 годом, сообщается в годовом отчете АО, размещенном на сайте компании.

В 2017 году НПЗ увеличил выручку от реализации на 27% до Br5,72 млрд при росте себестоимости на 26,8% до Br5,49 млрд. В результате прибыль от реализации составила Br238 млн, увеличившись на 32,3%.

Доналоговая прибыль компании в 2017 году сложилась в сумме Br180,98 млн, сократившись на 5,3%. Совокупная прибыль АО (чистая прибыль с учетом результата переоценки долгосрочных активов, не включаемого в чистую прибыль) уменьшилась на 22% до Br211 млн.

В отчете сказано, что АО приняло решение не выплачивать дивиденды за 2017 год.

Нераспределенная прибыль компании по итогам 2017 года выросла на 12,9% до Br1,13 млрд.

По данным компании, в 2017 году Мозырский НПЗ переработал около 10 млн тонн нефти.

ОАО «Мозырский НПЗ» производит широкий ассортимент нефтепродуктов. Акционерами ОАО являются правительство Беларуси (42,76% акций), НГК «Славнефть» (42,58% акций), ОАО «МНПЗ плюс» (12,25%) и физлица (2,41%). Мощности завода по переработке нефти составляют 12 млн тонн в год.