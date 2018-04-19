Мозырянин ловит во время нереста подъемником лещей и платит за это тысячные штрафы

На реке Припять поблизости Мозыря рыбак-любитель ловил рыбу с помощью ручного подъемника.

Вот уж действительно охота хуже неволи: приходится только догадываться какой такой азарт или нетерпение выгнали мозырянина на речку во время нереста всех видов рыбы с запретным орудием для ее ловли. Правда, вместо привычной сети рыболов пользовался ручным подъемником, сплетенным из лески. И напрасно! Такое приспособление также считается запретным орудием лова. Об этом горе-рыбаку, не знать ли?

В прошлом году указанный гражданин уже погорел на таком занятии. Решением районного суда был признан виновным в добыче рыбы запрещенным орудием лова. Понес наказание по ч.2 статьи 281 Уголовного кодекса нашей республики в виде штрафа в размере 130 базовых величин. Пришлось раскошелиться почти на 3 тысячи рублей! На эти деньги, кстати, мог бы не один год покупать в магазине не самую дешевую рыбу и спать по ночам спокойно. Спрашивается: почему опять стал рисковать и урок не пошел впрок? Ведь обжегшись на молоке, задуешь и на воду...

Но некоторые храбрецы-удальцы уверены, что снаряд в одну воронку дважды не попадает. Опять напрасно! Как рассказали в Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, среди прошлогодних нарушителей числится немало «повторников». В свое время, уплатив далеко не маленькие штрафы за нарушения правил рыболовства, эти люди опять наступают на те же грабли. Досадуют, обижаются (черт, мол, попутал), но приходится отвечать по закону. Более того, за аналогичное повторное нарушение, содеянное в течение года, в силу вступает статья Уголовного кодекса нашей республики.

Вот и этот раз, хотя рыбацкий улов не потянул даже на два килограмма, гражданину придется возместить причиненный окружающей среде вред в размере 123 базовых величин. В денежном эквиваленте это опять более 3 тысячи рублей.