В Мозырском районе местное хозяйство устроило стихийную свалку, а потом все просто закопало

Специалисты Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды при осмотре пахотных земель у деревни Балажевичи Мозырского района выявили несанкционированное размещение отходов производства. Удалось установить и «автора» свалки.

Им оказалась экспериментальная база «Криничная». Экологи предписали руководителю предприятия в течение трех дней ликвидировать стихийную площадку мусора, среди которого обнаружились и вторичные материальные ресурсы. Но тот все понял по-своему.

— Руководитель предприятия решил не принимать должные меры по ликвидации несанкционированной свалки и захоронить отходы на своих землях, являющихся сельскохозяйственными. Только своевременное вмешательство областного комитета позволило предотвратить загрязнение сельхозугодий.

В отношении предприятия за допущенное нарушение природоохранного законодательства начат административный процесс. Базе предстоит извлечь отходы, разделить их на виды, после чего отправить на переработку и захоронение.