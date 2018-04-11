15-летний мозырянин на спор украл банку энергетика, а видео «подвига» выложил в сеть

В неприятную историю попал 15-летний мозырянин, следуя странным поведенческим трендам и дурному примеру. Подросток на спор украл в продуктовом супермаркете банку энергетического напитка.

Свои действия, в том числе, задержание охраной и доставку в кабинет инспектора ИДН, мелкий воришка снял на телефон. Видео «геройского», как он считал, поступка, школьник выложил в интернет. Собрать тысячи «лайков» оно не успело, его удалили.

Но такие анти-примеры, как показывает практика, часто провоцируют других подростков. Только за последние три недели в крупном торговом центре на бульваре Дружбы попались с поличным шесть юных воришек. Парни и девушки в возрасте от 13 до 17 лет выносили из магазина шоколадки и газировку.

Поспорить с другом, испытать криминальную удачу, получить дозу экстремальных ощущений. Причины своих поступков подростки объясняют по-разному. А вот правоохранители квалифицируют их одинаково. За мелкие хищения законодательство предусматривает штраф до 50-ти базовых величин или административный арест. Но главная цена, которую платят такие воришки, — это собственная репутация, которая влияет на дальнейшее будущее.