Окнагарад 09/04 - 15/04:
Кухни 09/04 - 15/04:

15-летний мозырянин на спор украл банку энергетика, а видео «подвига» выложил в сеть

  • 11 апреля 2018, 16:43
  • 787
  • 0


В неприятную историю попал 15-летний мозырянин, следуя странным поведенческим трендам и дурному примеру. Подросток на спор украл в продуктовом супермаркете банку энергетического напитка.

Свои действия, в том числе, задержание охраной и доставку в кабинет инспектора ИДН, мелкий воришка снял на телефон. Видео «геройского», как он считал, поступка, школьник выложил в интернет. Собрать тысячи «лайков» оно не успело, его удалили. 

Но такие анти-примеры, как показывает практика, часто провоцируют других подростков. Только за последние три недели в крупном торговом центре на бульваре Дружбы попались с поличным шесть юных воришек. Парни и девушки в возрасте от 13 до 17 лет выносили из магазина шоколадки и газировку.

Поспорить с другом, испытать криминальную удачу, получить дозу экстремальных ощущений. Причины своих поступков подростки объясняют по-разному. А вот правоохранители квалифицируют их одинаково. За мелкие хищения законодательство предусматривает штраф до 50-ти базовых величин или административный арест. Но главная цена, которую платят такие воришки, — это собственная репутация, которая влияет на дальнейшее будущее.


Телеканал Мозырь
Гомельдреф 10/04 - 12/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (1949)

Метки: Криминал (9701), Область (5352)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 11/04 - 12/04 :

Самое читаемое