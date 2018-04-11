Вынесен приговор мозырянину, порезавшему в момент задержания бойцов ОМОН

Как следует из материалов уголовного дела, весной прошлого года сотрудники милиции получили информацию о причастности Андрея Рабешко и его приятеля к краже сварочного аппарата. Подозреваемый владел навыками единоборств, поэтому при задержании мог попытаться оказать сопротивление. Также имелись опасения, что у него огнестрельное оружие и он может пустить его в ход.

При этом за плечами у 30-летнего мозырянина уже имелись судимости. Так, он был судим за участие в международной организованной преступной группировке, действовавшей на территории Германии. На ее счету — налеты на банки, торговые объекты, причастность к криминальному автобизнесу. По оперативным данным, вернувшись домой в Мозырь, мужчина активно старался возродить «воровские традиции» и выбиться в лидеры криминальной среды. Задержание его как подозреваемого в совершении преступления против собственности решено было проводить ночью.

Рано утром 30 апреля правоохранители позвали мужчину на улицу под предлогом, что задели его автомобиль, который стоял возле двора. В завязавшейся потасовке тот выхватил нож и стал наносить удары. Ранения получили сотрудники ОМОН УВД облисполкома и 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД. Несмотря на это милиционеры смогли надеть на подозреваемого наручники и вызвали подкрепление.

Гособвинитель запросила для мозырянина 21 год лишения свободы.

11 апреля областной суд признал Андрея Рабешко виновным и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.