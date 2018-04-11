Пьяный мозырянин угрожал убить сожительницу за то, что ее собака съела кусок сала

В Мозыре гражданские супруги решили отметить Пасху в лесопарке «Молодежный». Муж, жена, годовалый ребенок и подруга. Тихий семейный пикник едва не закончился трагически.

40-летний мужчина после употребления спиртного стал вести себя агрессивно. Поводом для его раздражения стало поведение собаки сожительницы, лайка съела кусок сала. Вначале он бегал с ножом за животным, а после свою агрессию переключил на хозяйку.

С гражданской супругой расправлялся жестко. Бил женщину руками и ногами и даже ударил головой о дерево. В конфликт вмешалась подруга. Она пыталась разнять и параллельно вызывала милиционеров, тогда тиран начал душить приятельницу. Отдыхающие неподалеку мозыряне тоже пытались утихомирить дебошира.

Унять его удалось только сотрудникам РОВД. По словам потерпевшей, сожитель бил ее и раньше. Просто женщина не обращалась в правоохранительные органы.

Сам задержанный свое нынешнее поведение списывает на алкоголь. Кстати, он состоит на учете у нарколога и ранее уже был судим за аналогичное преступление. Более 10 лет назад он угрожал убийством своей первой бывшей жене.