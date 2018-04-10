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«На первый рейс все билеты проданы». Сколько в этом сезоне будет стоить тур на теплоход «Белая Русь», который плывет из Бреста в Мозырь

  • 10 апреля 2018, 13:45
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Сезон круизов откроется в Бресте 28 апреля. Именно в этот день в путь по реке отправится теплоход «Белая Русь».

Протяженность маршрута 523 км. Планируется, что в Мозырь «Белая Русь» прибудет 5 мая.

Пассажиры тура «Жемчужина Полесья», в основном, — граждане России.

Теплоход «Белая Русь» построен в 2016 году на судостроительном заводе в Пинске. Его параметры — 3 палубы, длина 50 метров, ширина 7 метров, скорость движения 15,5 км/ч — позволяют совершать круизы по Днепро-Бугскому водному пути. Это первый и пока единственный круизный теплоход в нашей стране.

16 кают принимают на борт до 39 пассажиров.

В прошлом году теплоход выполнил 22 рейса по маршруту Брест — Мозырь и обратно. В сезоне-2018 запланировано 26 отправлений, последнее — 20 октября из Мозыря. На первый рейс из Бреста в Мозырь все билеты проданы.

Путешественникам предлагают каюты четырех классов — люкс, комфорт, эконом-плюс и эконом. Стоимость туров в этом сезоне составляет от 380 до 1320 евро, практически на уровне прошлого года. При этом белорусам предлагается скидка в размере 5%. Самые дорогие путевки — в июле и августе.


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Места: Мозырь (1946), Брест (708)

Метки: Общество (29603), Область (5345)

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