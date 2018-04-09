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В Мозыре спасатели помогли трехлетнему мальчику, у которого рука застряла в дверном проеме

  • 09 апреля 2018, 16:39
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Вчера вечером помощь понадобилась трехлетнему малышу в Мозыре. Ребенок играл на кухне и засунул пальцы в дверной проем.

В результате «рука застряла между полотном деревянной двери и дверной коробкой», сообщили в пресс-службе МЧС.

К счастью, обошлось без последствий. Спасатели освободили руку ребенка с помощью спецоборудования. В госпитализации малыш не нуждается.



gomel.today
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Места: Мозырь (1943)

Метки: ДТП и ЧП (264), Область (5338)

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