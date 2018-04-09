Директор Мозырского дома-интерната похищал топливо и присвоил плиту «Гефест»

Директор Мозырского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов задержан за хищение и злоупотребление служебными полномочиями.

Работники Мозырской финансовой милиции совместно с межрайонным КГК провели проверку и установили, что руководитель соцучреждения незаконно приказывал подчиненным вносить в путевые листы ложную информацию об использовании дизельного топлива. Таким образом он похитил около 690 л на 886 рублей, а также присвоил принадлежащую дому-интернату газовую плиту «Гефест».

Кроме того, директор дома-интерната эксплуатировал проживающего в соцучреждении человека. С июня по август 2017 года он привлекал его к работам на своем дачном участке.

По данным фактам в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), а также по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Руководитель соцучреждения задержан, следствие продолжается, сообщает Комитет государственного контроля.